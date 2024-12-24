Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Erzurum-Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 00.20 sıralarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrildi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yaralı 16 yolcunun ise tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesi'nde başlandığı ve durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledileceği öğrenildi.
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