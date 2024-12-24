Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Erzurum-Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 00.20 sıralarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yaralı 16 yolcunun ise tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesi'nde başlandığı ve durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledileceği öğrenildi.