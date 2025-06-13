Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ağır yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ağır yaralı

Bingöl'de M.A. (45) idaresindeki yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisindeki köprüde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı.

Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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