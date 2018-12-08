Abdullah Kayan yönetimindeki yolcu otobüsü, tipinin etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde Resul Keskin'in kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazanın, buzlanan yolda rampayı çıkamayan kamyonun geri doğru kayması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Bingöl'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bingöl'de yolcu otobüsünün kamyona çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.
Abdullah Kayan yönetimindeki yolcu otobüsü, tipinin etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde Resul Keskin'in kullandığı kamyona arkadan çarptı.