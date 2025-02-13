Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 32 yaralı

BİNGÖL VALİSİ AHMET HAMDİ USTA'DAN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'da olay yerine giderek incelemelerde bulundu



Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bugün Bingöl sınırları içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak'tan Erzurum'a giden bir otobüs saat 08.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför, 1 muavin var. Yaralılara hemen müdahale edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanesine kaldırıldı. Şuanda tedavileri hastanelerde devam ediyor." dedi.



İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Vali Usta, "Şuanda hayatını kaybedenlerin 3 tanesi otobüsün altında bir tanesi Genç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 24 tanesi Genç Devlet Hastanemizde 8 tanesi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altında. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.