Bingöl'de birotomobil, Bingöl-Muş Karayolu'nun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşanan feci kazada 8 kişi hayatını kaybedekren, 7 kişi de yaralandı.
Kazada yaşamını yitirenlerin, otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner, Güler, Zeki, Muzaffer ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
Yaralanan 7 kişinin ise 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.