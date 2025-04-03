Bingöl'ü sağanak vurdu: Ahırlar sular altında kaldı

Bingöl'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Sağanak sonucu Kıbrıs Mahallesi'nde Yılmaz Bürkek ile Ali Bürlükara'ya ait iki ahırı su bastı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sular içerisinde kalan ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef olduğu tespit edildi.



Bir büyükbaş hayvan da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.