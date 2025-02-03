Bingöl'ün Genç ilçesinde şap karantinası

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "13 Ocak 2025 tarihinde ilimiz Genç ilçesinde şap hastalığı çıkmıştır. Aynı gün İlçe Müdürlüğümüz veteriner hekimlerince numune alınmış ve alınan numuneler Ankara Şap Enstitüsüne gönderilmiştir. Enstitüden alınan sonuç neticesinde Genç ilçemizde görülen şap hastalığının O tipi olduğu belirlenmiştir. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren tüm kurumlar ile irtibata geçilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu nedenle Genç ilçemizdeki (veteriner hekim kontrolündeki kesimler hariç) tüm hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Kesime gönderilen hayvanlar için her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kesimhaneyi de kapsayacak şekilde başlatılmıştır." denildi.

Alınan sıkı tedbirler sonucunda hastalığın çıktığı bölgede kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "İlimizde an itibarıyla başka bir bölgeye bulaşması engellenmiştir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin panik yapmadan işletmelerine yabancı kişileri sokmamaları, kendilerinin de başka işletmelere girip çıkmamaları, hayvan alım-satımını durdurmaları veya alacaklarsa yeni aldıkları hayvanlarını diğer hayvanlarının içine katmadan en az 21 gün başka bir bölmede karantinada tutmaları, 21 gün sonunda hastalık belirtisi göstermedikleri takdirde hayvanlarının içine katmaları, ahır girişlerinde dezenfektan veya sönmemiş kireç bulundurmaları ve aşılama için gelen veteriner hekimlere yardımcı olup tüm hayvanlarını mutlaka aşılatmaları büyük önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.