Binlerce dekar tarım alanını sulayan Beydağ Barajı kurudu

Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklık, bir barajda daha su akışının kesilmesine neden oldu.



İzmir’deki Beydağ Barajı, neredeyse tamamen kurudu.



Küçük Menderes Ovası’nda 120 bin dekar araziyi sulayan ve kuraklıktan önemli derecede etkilenen Beydağ Barajı’nda, su seviyesinin “yok” denecek kadar az olduğu görüntülendi.