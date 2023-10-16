Binlerce dekar tarım alanını sulayan Beydağ Barajı kurudu

İzmir’in Beydağ ilçesinde bulunan ve bölgedeki tarım arazilerine sulama imkanı sağlayan Beydağ Barajı, tamamen kurudu. Barajdan tarım arazilerine su akışı kesilirken, çevredeki çaylardan baraja su temini sağlanmaya çalışılıyor.

Binlerce dekar tarım alanını sulayan Beydağ Barajı kurudu
“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor

“Bin Pınarlı İda”da durum kritik | Bayramiç Barajı tarımsal sulamaya kapatılıyor

Haberi Görüntüle

’yi etkisi altına alan , bir barajda daha su akışının kesilmesine neden oldu.

’deki Beydağ Barajı, neredeyse tamamen kurudu.

Küçük Menderes Ovası’nda 120 bin dekar araziyi sulayan ve kuraklıktan önemli derecede etkilenen Beydağ Barajı’nda, su seviyesinin “yok” denecek kadar az olduğu görüntülendi.

Binlerce dekar tarım alanını sulayan Beydağ Barajı kurudu - 1

Baraja zaman zaman çevredeki çaylardan su temini sağlanmaya çalışılırken, tarım arazilerine su akışının da durduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...