Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi

Danimarka’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan TIR kontrol noktasına geldi.

TIR'da sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı.

BEYAN EDİLMEYEN 351 BİN 620 EURO

Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı.

Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti.

Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

