Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi

Andreevo gümrüğüne gelen bir TIR'a gizlenen ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katılımıyla yakalandı.

Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi

Danimarka’dan Bulgaristan ve üzerinden Ürdün'e gitmekte olan TIR kontrol noktasına geldi.

TIR'da sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı.

BEYAN EDİLMEYEN 351 BİN 620

Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı.

Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti.

Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi - 1 Beyan edilmemiş 351 bin 620 euro gizli bölmede ele geçirildi

EL KONULDU

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

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