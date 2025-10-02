Binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapılıyor.

Polisler, operasyonla sigara kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 25 bin adet sarma dolma sigara, 226 kilogram kıyılmış tütün, bin paket sigara, 330 bin sahte bandrollü boş makaron ve bin 768 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.



Yakalanan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

