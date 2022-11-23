Binlerce kişi "ücret Maldivler tatili" tuzağına düştü

Bir siber güvenlik şirketi iki yıl önce Türk halkının siber güvenliğe ilişkin farkındalığını artırmak amacıyla "ücretsiz Maldivler tatili" kurgusuyla 130 bin kişinin tıkladığı bir farkındalık çalışmasına imza atmıştı.

Aynı şirket, oltalama saldırılarının artan risklerine dikkat çekmek için çalışmayı bu yıl da tekrarladı. Kurgusal kampanyaya inanarak tıklayan kişilerin sayısı 30 bin olarak kaydedildi.

İnternet tarihinin en eski siber saldırı biçimlerinden biri olan oltalama veya kimlik avı saldırıları, 2022’de de güncelliğini korudu. 2003'ten bu yana faaliyet gösteren Kimlik Avına Karşı Çalışma Grubu (APWG) tarafından hazırlanan 2022 ikinci çeyrek değerlendirmesinde, kimlik avı saldırılarında bir rekor görüldüğü belirtildi. İkinci çeyrekte oltalama saldırılarının 1,1 milyona yaklaştığı bilinirken, sosyal medyadaki tehditlerin ilk çeyreğe kıyasla yüzde 47 arttığı tespit edildi.

İki kampanyanın sonuçlarını bir arada değerlendiren siber güvenlik şirketinin yöneticisi Serhat Şahin, “İki yıllık süreçte sahte kampanyaya inananların sayısında önemli ölçüde bir azalma görüyoruz. Bu durum kamuoyunun siber güvenlik farkındalığı konusunda olumlu gelişmeler olduğuna işaret etse de hâlâ kat edilmesi gereken yollar olduğuna inanıyoruz. Çünkü 30 bin tıklama hâlâ çok ciddi bir rakam” dedi.



30 BİN KİŞİ KİMLİK AVI SALDIRISININ KURBANI OLABİLİRDİ

Farkındalık çalışması kapsamında kullanıcılara “ücretsiz Maldivler tatili” vaat eden bir kurgu oluşturuldu.

Bağlantıya tıklayan 30 bin kullanıcı, markanın konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirici sayfaya yönlendirildi. Benzer bir reklamın gerçek kötü niyetli kimseler tarafından hazırlanması durumunda, 30 bin kişinin kimlik avı saldırısının kurbanı olabileceğine dikkat çeken Serhat Şahin, “Bu saldırı türü insanların zaaflarını kullanarak, e-posta veya internet sitesi reklamları aracılığıyla, kullanıcıların kimlik bilgilerine erişmeyi hedefliyor. Başta şirketler olmak üzere herkes için büyük riskler oluşturan oltalama ve kimlik avı saldırıları, maddi ve manevi kayıplara sebep olabiliyor. Oltalama saldırılarından korunmak için özellikle parola, kimlik bilgisi gibi hassas bilgileri internet siteleriyle paylaşırken şüpheci olmak gerekiyor” diye konuştu.