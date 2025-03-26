Kangal ilçesine bağlı Deligazili köyü yakınlarında yer alan Deligazili Baraj Göleti'nde su seviyesi düştü. Kuraklık belirtisi gösteren gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu.



Deligazili köyü sakinleri tarafından fark edilen balık ölümleri ilgili birimlere bildirildi. Bunun üzerine köye gelen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gölet çevresinde inceleme yaptı.



İncelemede, göletin ön kısmında binlerce balık ölüsü bulundu. Çeşitli büyüklüklerdeki balıkların bir kısmının kıyıya vurduğu, bir kısmının da su içinde kaldığı tespit edildi.

