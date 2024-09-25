Bintepeler kolyesi Türkiye'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, izinsiz çıkarılan Anadolu kökenli eserlerin geri alınması için büyük hukuk mücadelesi verdiklerini belirtti. Bakan, Türkiye'nin bu alandaki farkındalığını artırdığını ve uluslararası işbirlikleriyle kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin hale getirildiğini ifade etti.



Bakan Ersoy, "Yani kaçakçılıkla mücadelede aslında en önemli silahımız vatandaşımızın etkin bir şekilde mücadeleye dahil olması. Defineciyi yıldırmak istiyorsanız alıcıyı yıldırmanız gerekiyor. Buradaki eserler 1970'li yıllarda Amerika'ya getiriliyor. Boston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından sergileniyor. Müze yetkilileri Anadolu kökenli olduğundan şüpheleniyorlar ve bize bilgi veriyorlar. Size başvurulması eseri alacağınız anlamına gelmiyor.



Siz ülke olarak bunun Anadolu kökenli olduğunu, izinsiz çıkarıldığını ispatla yükümlüsünüz. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımız bu yolda çok etkili performans gösteriyor. Hemen hemen yüzde 100'e yakın başarıyla Anadolu kökenli olduğunu ve izinsiz çıkarıldığını ispat edip ülkemize getirmeyi başarıyoruz" diye konuştu.