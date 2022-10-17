BioBellinda’dan temizlikte devrim niteliğinde probiyotik ürün

Pandemiden bu yana hijyenik yaşam alanlarının önemi artarken, temizliğe dair bilgi kirliliği havuzu da gün geçtikçe büyüyor. Bu durum da insanların zararlı ürünleri tercih etmesine yol açıyor. Kişilerin zararlı ürünleri yanlış yöntemlerle uygulaması, yüzeylerin aşındırmanın yanı sıra mikroorganizmalara da davetiye çıkararak yüzeylere yerleşmelerine neden oluyor.

Hem insanlar hem de doğa için tehdit oluşturan bu sorunu tersine çeviren probiyotik temizlik ürünleri ise zararlı bakterileri ortadan kaldırırken, probiyotik özellik taşıyan milyonlarca faydalı bakteriyi de yüzeyde bırakıyor. Bu bakteriler kısa sürede evin tamamına yayılarak doğal bir ortam yaratıyor.

Temizlik markası BioBellinda, bireylerin birincil yaşam alanı olan evler başta olmak üzere, sıkça vakit geçirdikleri tüm mekanları sağlıklı mikrobiyoma kavuşturma hedefiyle ürettiği ProBioPlus ürününün lansmanını geçtiğimiz günlerde müşterileri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Hilton Bomonti otelde gerçekleştirdi..



Lansmanda yeni ürünleri hakkında bilgi veren BioBellinda Ar-Ge Uzmanı, Yüksek Mikrobiyolog Kübra Hocaoğlu şu bilgileri paylaştı:

“Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz lansman, bizim için klasik bir etkinliğin ötesine geçti. Çünkü pandemiden bu yana yüz yüze görüşemediğimiz iş dünyasından pek çok isimle vakit geçirebildik. Çözüm ortaklarımız, STK üyeleri ve Ar-Ge çalışmaları sırasında destek aldığımız değerli akademisyenlerle bir araya geldik. 25 yılı aşkın tecrübemizle ürettiğimiz ProBioPlus isimli ürünümüzü de sahip olduğu üstünlükler ve farklılıklarına dikkat çektiğimiz sunumlar, özel tanıtım videoları aracılığıyla tüm misafirlerimize anlattık.”



TEMİZLİK ÜRÜNÜ PROBİYOTİKLERİN KOLONİLEŞMESİNİ SAĞLIYOR



Doğal içeriklere sahip, GDO içermeyen, hassas ve alerjik ciltlerde bile tahrişe neden olmayan ürünleriyle çevreye ve insan sağlığına yönelik hassasiyetlerini bir adım öteye taşıdıklarını aktaran Kübra Hocaoğlu ürünlerine dair, “Fayans, mermer, bambu, ahşap gibi tüm yüzeylerle uyumlu olan ProBioPlus, yüzeyin derinliklerine inerek zararlı mikroorganizmaları yok ederken, probiyotiklerin kolonileşmesine izin veriyor. Zararlı kimyasallar içermeyen nötr pH değerindeki bir formüle sahip ürünümüz, yaşam alanlarında probiyotik temizliğin kapılarını aralayarak biyolojik bir temizlik devrimi başlatıyor” dedi.



BioBellinda Ar-Ge Uzmanı, Yüksek Mikrobiyolog Kübra Hocaoğlu

HER DAMLASINDA 2 BİN 500 PROBİYOTİK BAKTERİ BULUNUYOR



Ürünlerinin her damlasında 2 bin 500 adet yaşayan probiyotik bakterinin mevcut olduğunun altını çizen BioBellinda Ar-Ge Uzmanı, Yüksek Mikrobiyolog Kübra Hocaoğlu, “İnsanların sağlıklı yaşam alanlarına sahip olmaları için yeni çözümler geliştiren bir kurum olarak, tüm süreçlerimizde hijyen yerine, ‘insan bedeniyle dengeli’ kuramını benimsiyoruz. Bu yönde ürettiğimiz ProBioPlus hijyenik bir temizlikten çok daha fazlasını vaat ediyor. Yüzeyleri hem insanlar hem de evcil hayvanlar için mikroplara karşı savunacak probiyotik bakterilerle kaplamanın yanı sıra, etkisini 72 saat kadar sürdürerek temizliğin kalıcığını artırıyor. Günlük temizliklerde tek başına kullanıldığı takdirde ise daha temiz ve parlak yüzeyler yaratırken, insanların temizliğe dair doğru bildiği ama yanlış olan kalıpları da yıkıyor” ifadelerini kullandı.



TEMİZLİKTE TOKSİK MADDELER İÇERMEYEN ÜRÜNLER KULLANILMALI



Birçok kişinin temizlik yaparken kirlerle birlikte tüm mikroorganizmaları yok etmesi gerektiğini sandığını söyleyen Yüksek Mikrobiyolog Kübra Hocaoğlu, temizlik hakkındaki bilgi kirliliğine şu sözlerle açıklık getirdi:



“Pandemi insanların ihtiyacının arınmış değil, daha dengeli ortamlar olduğunu gösterdi. Steril olması gereken ameliyathane gibi yerlerde böylesi bir temizlik gerekli olsa da günlük yaşam alanlarımızda bu derece arınmış alanlara ihtiyacımız yok. Çünkü asıl çamaşır suyu, dezenfektan gibi yaygın kullanılan kimyasal temizleyiciler, evlerdeki mikroorganizmaların neredeyse tamamını yok ederken, insan sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden ev sahiplerinin özel durumlar dışında dezenfektanları, antiseptikleri, antibakteriyel ürünleri kullanmamaları ve bunun yerine sert kimyasallar ya da toksik maddeler içermeyen temizlik ürünlerini tercih etmeleri gerekiyor.”



ÜRÜNÜ 40 ÜLKEDEKİ KULLANICILARA ULAŞTIRACAKLAR



Ürünlerinin mekanları hem sağlıklı hem de dengeli yaşam alanına dönüştürdüğünü belirten BioBellinda Ar-Ge Uzmanı, Yüksek Mikrobiyolog Kübra Hocaoğlu, “Probiyotik ürünümüzü tüketicilerle buluşturduğumuzdan bu yana oldukça rağbet görüyor. Bu da tüketicilerin temizlik konusunda ne kadar bilinçlendiğinin bir kanıtı. Biz de bu yüzden ProBioPlus’ı uzun vadede daha çok insana ulaştırmak için çalışmalarımıza başladık. İlk hedefimizde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere markamızın 40 ülkedeki hem mevcut hem de potansiyel kullanıcıları bulunuyor. Gelecek dönemde de faaliyet gösterdiğimiz tüm temizlik ve kozmetik ürün kategorilerinin probiyotik bakteri içeren pazarlarında yer alacağımıza inanıyoruz” dedi.