Bipolar hastası kadın çarşafla asılı halde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu.

Bipolar hastası kadın çarşafla asılı halde bulundu

Olay, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi.

Bipolar hastası kadın çarşafla asılı halde bulundu - 1

Kuşadası'nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı.

Daha önce de birkaç kere teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.

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