Bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti. Sokaklar göle döndü, evleri su bastı
31.01.2026 15:44
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle bir kamyonet yolda kalırken birçok evde de su baskınları yaşandı.
Ege Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olmaya devam ederken Bodrum’da da sabah saatlerinden yağan yağmur hayatı felç etti.
Yağış, özellikle Mumcular-Etrim ile Pınarlıbelen hattında zaman zaman şiddetini artırdı. Şiddetli yağmur nedeniyle Pınarlıbelen-Etrim yolunda su birikintileri oluştu.
Sağanak yağmur nedeniyle bir kamyonet yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, kepçe desteğiyle yürüttükleri çalışmada sürücüyü güvenli şekilde araçtan çıkardı.
Pınarlıbelen Mahallesi’nde ise yoğun yağış bir evde hasara yol açtı. Yağmurun etkisiyle evin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın çökmesi sonucu evi su bastı. Belediye ekipleri tarafından evde su tahliye çalışması yapıldı.
Yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.
İZMİR SAĞANAĞA TESLİM
İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi'nde cadde ve sokaklar göle döndü.
Ödemiş'te ise dere yatakları taştı, tarım arazileri su altında kaldı.