Bir anda boks ringine döndü: Sakarya'da cadde ortasında kavga

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde İtfaiye Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.