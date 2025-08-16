Bir anda boks ringine döndü: Sakarya'da cadde ortasında kavga

Sakarya'da iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Bir anda boks ringine döndü: Sakarya'da cadde ortasında kavga

’nın Adapazarı ilçesinde İtfaiye Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...