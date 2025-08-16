Bir anda boks ringine döndü: Sakarya'da cadde ortasında kavga
Sakarya'da iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde İtfaiye Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
