Bir anda hareket etmeye başladı, otopark görevlisi son anda yetişti
Karabük'te park halindeyken hareket etmeye başlayan minibüs, otopark görevlisinin son andaki müdahalesiyle durduruldu.
Karabük'te bir anda hareket etmeye başlayan minibüs, araçlara çarpmadan son anda durduruldu.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün kentteki bir alışveriş merkezinin önüne park edip el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen minibüs, geriye hareket etti.
Durumu fark eden otopark görevlisi Galip Gülcü, araca koştu.
Minibüse binen Gülcü, el frenini çekip diğer araçlara çarpmadan durdurdu.
