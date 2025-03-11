Bir an olsun bırakmadı! Hasta buzağısını sarılarak veterinere götürdü

İlçeye bağlı Osmaniye köyünde hayvancılık yapan ailenin 13 yaşındaki oğlu İlkay Dursun Üçüncü, babasıyla birlikte sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ahıra gitti.



Ahırda bulunan bir buzağının hasta olduğunu fark eden Üçüncü, babasına haber verdi.



Buzağıyı aile bireyleri, kamyonetin kasasına konularak veterinere götürmek üzere yola çıktı. Minik besici, buzağının kamyonetin kasasında korktuğunu fark edince soğuk havaya aldırış etmeden kamyonetin kasasına çıkarak buzağıya sarılmaya başladı.

Yolculuk boyunca buzağının yanından bir an olsun ayrılmayan Üçüncü, korkmaması için buzağıya sımsıkı sarıldı.



Bu görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.



Ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığını ifade eden İlkay Dursun Üçüncü, "Babam çoban, koyunları var. Ben de babama yardım ediyorum." diyerek hayvanları çok sevdiğini söyledi.