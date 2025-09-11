Bir annenin kahreden ölümü
Konya'da bedensel engelli kızını tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçirmeye çalışan Şerife B., TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Konya'da kahreden bir ölüm yaşandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi’nde meydana geldi.
Bedensel engelli kızı D.B. ile geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife B., kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi.
Bu sırada N.O. idaresindeki 34 CPZ 508 plakalı TIR, Şerife B.'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Şerife B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şerife B.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaza sonrası şoka giren bedensel engelli D.B. ise tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR şoförü N.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Konya Meram