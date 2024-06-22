Bir ay içinde yüzde 70 seviyesine düştü, doluluk oranı azaldı

Kütahya'daki Demirciören Göleti'nde doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olduğu bildirildi.

Bir ay içinde yüzde 70 seviyesine düştü, doluluk oranı azaldı

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti'nde doluluk oranın mayıs ayı başında yüzde yüz seviyesine ulaştığı, ancak bir ay içerisinde ise bu oranın yüzde 70'e seviyelerine kadar düştüğü belirtildi.

Demirciören köyü muhtarı Halil Bayraktar, son yağışlarla birlikte bölgede kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığını ifade etti. Muhtar Bayraktar, "Demirciören Göleti'nden 17 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates, havuç, mercimek, fasulye ve marul gibi ürünler yetiştiriyor.

Gölette doluluk oranı şu an yüzde 70. Mayıs ayı başında bu oranda yüzde yüz seviyesindeydi. Son yağışlarla birlikte bölgemizde kuraklık tehlikesi ortadan kalkmıştır. Ancak, yine de vatandaşlarımız su sarfiyatında tasarruflu davransınlar" diye konuştu.Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Aydın’da depo yangını

Aydın’da depo yangını

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...