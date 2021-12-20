Bir ay önce bıçakladığı genci av tüfeğiyle öldürdü

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Kilyos Caddesi üzerindeki evin bahçesinde, İsmail Aktaş (62) ile kapı komşusu olan Alican Samur (24) arasında tartışma çıktı.



Alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş yaşanan tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle Alican Samur'a ateş etti. Samur, hayatını kaybetti.

İsmail Aktaş ve Alican Samur'un bir ay önce kavga ettiği, kavgada Aktaş'ın komşusu olan genci bıçakla yaraladığı öğrenildi.



Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan İsmail Aktaş'ı arıyor.