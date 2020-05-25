Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Corona virüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası görülmeyen Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alınırken, 23 kişi de karantinaya alındı.

DHA 25.05.2020 - 11:11

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Artvin'de corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi.

Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde geçen hafta, corona virüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.

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