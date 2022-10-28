Bir ayda 23 kişiyi zehirledi

Düzce'de yağışların ardından doğada yetişen mantarları tüketen vatandaşların sayısında artış yaşandı.



Bu durum zehirlenme vakalarını da beraberinde getirdi. Son olarak Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Medine Yalçın (32), mantar zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Ekim ayında ormandan topladıkları mantarlardan yiyen 23 kişi zehirlendi.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR"

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, bu konuda uyarılarda bulundu. Doğada yetişen mantarların tüketilmesi durumunda ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade eden Yılmaz, "Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Doğada yetişen doğal mantarları, ‘Ben bunları biliyorum’ diyerek toplayıp tüketmek oldukça tehlikeli" dedi.

Yılmaz, "Kültür mantarlarını, pakette olan mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantardan yiyeceğin içine karıştığında ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.



"HEPSİNİN BELİRTİSİ FARKLI"



Sonbaharla birlikte mantarların doğada çıkmaya başladığını belirterek uyarıda bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Her mantarın farklı zehirlenme belirtileri var. Bunun dışında bulantı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri gösteriyorsak mutlaka Ulusal Zehir Danışma hattı ya da 112’yi aramamız gerekiyor. Doğada yetişen doğal mantarlar yağmur yağmasıyla birlikte sonbahar ya da bahar aylarında çıkmaya başlıyor. Bunların içinde değişik toksin maddeler yer alıyor. Bu toksin maddeler neticesinde karaciğer hasarları ya da ölümcül sonuçlar ortaya çıkıyor. Mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor."

