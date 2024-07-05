Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içinde meydana gelen ve 4 hektar orman alanının zarar gördüğü 3 ayrı yangını çıkardığı tespit edilen çoban Murat Kaya tutuklandı. Kaya, yangınları orman işletme ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine kızdığı için çıkardığını söyledi.

Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"

Manavgat'ta son bir ay içinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda çıkan 3 ayrı orman yangınının araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yangınların sürekli son yıllarda doğal güzelliğiyle ülke gündeminde yer alan Tazı Kanyonu çevresinde meydana gelmesi ve bölgenin işletmesinin yapılan ihale sonucunda Manavgat Belediyesi'ne verilmesini de dikkate alan JASAT ekipleri, Gaziler Mahallesi çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım" - 1

En son 3 Temmuz'da çıkan yangının ardından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bölgede çobanlık yapan Murat Kaya (33) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, 3 Temmuz'daki yangınla, 9 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü 2 ayrı yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti.

Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım" - 2

Kaya ifadesinde, ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için gerek orman işletme müdürlüğü gerek elektrik dağıtım şirketini aradığını, gelen giden kimse olmayınca, görevlilerin gelmemesine kızdığı için ormanı yaktığını anlattı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Murat Kaya, sevk edildiği adliyede savcıya da benzer ifade verdi.

Şüpheli Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten orman yakmak" suçundan tutuklandı.

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