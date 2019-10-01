Kastamonu'da, geçen eylül ayında 50 kişinin ceviz ağacından düşüp yaralanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi.



Kentte ceviz hasadının başlaması ile birlikte ağaçtan düşerek yaralananların sayısında artış yaşandı. Son bir ayda, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne ağaçtan düşerek yaralanan 50 kişinin başvurduğu öğrenildi. Yaralılarından bazılarının taburcu edildiği, bazılarının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Kastamonu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Veysel Garani Soylu ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Tarık Yağcı, ceviz ve kestane hasadına katılacak vatandaşları uyardı.

Ceviz ağacından düşerek yaralanmalar sonucunda beyin travması, göğüs travması, akciğer travması, kalça ve bel kırıklarının meydana gelebileceğini söyleyen Soylu, yaralanma vakalarındaki yaş gruplarının 70-80 arasında olduğunu belirtti.

"5 KİŞİ HALA YOĞUN BAKIMDA"

Soylu, "Bu yaş gruplarındaki vatandaşlarımız ceviz ağaçlarına güvenlik önlemi almadan çıkmamalılar. Ceviz ağacı kaygan bir yüzeye sahip, bu nedenle güvenlik önlemi alınmadan yapılmaya çalışılan hasat sonucunda ölümcül kazalar meydana gelebilir. Hastalarımızın, farklı servislerde tedavilerine devam ediliyor. 5 hastamız hala yoğun bakımda tedavi altında" diye konuştu.

