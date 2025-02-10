Bir aydır kayıp olan yaşlı kadının bulunması için afişler asıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için kentin birçok noktasına afişler asıldı.

Bir aydır kayıp olan yaşlı kadının bulunması için afişler asıldı

Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik aranmış AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı.

Yaklaşık 1 ay 6 gündür her yerde aranan Nuriye Parmaksız’ın Göksu Nehri'ne düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız’ın izine rastlanılmadı.

Aramalar sonuç vermeyince Parmaksız’ın yakınları tarafından ’ın kent merkezine ve ilçelerinin birçok farklı noktasına afişler asıldı. Nuriye Parmaksız’ın fotoğrafının olduğu afişte, gören ve duyanların belirtilen numarayı aramaları istendi.

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