Bir aylık bebeğe dayak: Anne tutuklandı

Kent merkezinde bir ay önce dünyaya gelen bebek, sürekli ağlaması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Burada yapılan kontrolde bebeğin darbeye bağlı olarak vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunan anne G.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 10 Ağustos'ta tutuklandı.



Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.



KANLI ZIBIN AYRINTISI

Evde yapılan aramalarda bebeğe ait kanlı zıbın ve kurusıkı tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.