Bir aylık bebeğin şüpheli ölümü: Kusmuğunda boğulduğu iddiası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan dört katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede oturan iki çocuk annesi Büşra Şahin, gece emzirdiği bebeği Metehan’ı uyuması için beşiğine yatırdı.

Sabah uyandıklarında Büşra Şahin ile eşi Muhammed Şahin bebeklerini beşikte hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Metehan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kusmuğunun soluk borusuna kaçmasıyla hayatını kaybettiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

