Bir aylık bebeğini otobüs durağına bırakan anne gözaltında

Esenler'de yaklaşık 10 gün önce Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakıldı.

Konuya ilişkin çalışma başlatıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir aylık erkek bebek koruma altına alındı.

DEPORT EDİLECEK

Yapılan çalışma sonucu bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.