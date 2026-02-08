Bir babanın en zor görevi. Zorbalık kurbanı çocuklarına yakın olmak için mezarlıkta işe başladı

İki çocuğunu da farklı zamanlarda okulda yaşanan akran zorbalığına kurban veren bir baba, çocuklarına yakın olmak için mezarlıkta işe başladı.

Konya'da yaşayan Ramazan Taşkın isimli baba, çocuklarından ayrılmamak için kendi isteği ile mezarlıkta çalışıyor. Taşkın, tek tesellisinin artık bu olduğunu söylüyor.

İLK ÇOCUĞUNU 2 YIL ÖNCE, DİĞER ÇOCUĞUNU GEÇTİĞİMİZ YIL KAYBETTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Taşkın ailesinin ilk kaybı 2024'te yaşandı. Okulun bahçesinde arkadaşı ile tartıştıktan sonra fenalaşan 14 yaşındaki Mustafa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aile, ikinci acısını ise geçen sene mayıs ayında yaşadı. Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Taşkın iddiaya göre öğretmen sınıfta yokken sınıf arkadaşı M.İ.Ç.'nin (10) boğazını sıkması nedeniyle nefessiz kaldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf 1,5 ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

Acılı aile yaşadıkları kaybın ardından sadece evlatlarının yakınında olabilmek için Akşehir'e taşındı.

Yusuf, Altuntaş Mahalle Mezarlığı'nda ağabeyinin yanına defnedildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde işe başlayan Ramazan Taşkın, kendi isteğiyle iki oğlunun bulunduğu mezarlıkta görevlendirildi.

Yaklaşık 6 aydır mezarlığın bakım ve temizliğini yapan Taşkın, evlatlarının yanında olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIN YANINDA OLMAK İSTEDİM”

Kendi için ayırdığı mezar yerinde iki oğlunu toprağa verdiğini anlatan Taşkın şunları söyledi:

“Mustafa'yı kaybettikten sonra her şeyimiz Yusuf olmuştu. Yusuf ağabeyini çok özlüyordu. Onun yokluğuna alışamamıştı. Birlikte ağabeyinin mezarına ziyarete gittiğimizde 'Beni ağabeyinin yanına gömersiniz.' demiştim. Ama oraya Yusuf'u koyduk. Çocuklarımın yanında olmak istedim. Buraya her geldiğimde kendime, 'Allah'ım yaşadıklarım gerçek mi yoksa rüya mı?' diye soruyorum. 'Niye burada çalışıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Çocuklarıma yakın olmak için' diyorum. Onlardan uzak kalamam. Hem işimi yapıyorum hem de çocuklarıma dua edip konuşuyorum.”

"AKRAN ZORBALIĞI HABERLERİNİ GÖRÜNCE KAHROLUYORUM"

Evlatlarının ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten baba Ramazan Taşkın, Yusuf'un kesin otopsi raporunu beklediklerini söyledi. Taşkın, “Kim kusurluysa cezasını çekmesini istiyorum. Akran zorbalığı haberlerini görünce kahroluyorum. Artık çocukların canı yanmasın buna bir çözüm bulunsun.” diye konuştu.