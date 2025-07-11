Bir bakan yardımcısı, dört üniversiteye rektör atandı

Sağlık Bakan Yardımcılığı ile 4 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bir bakan yardımcısı, dört üniversiteye rektör atandı


Sağlık Bakanlığı ve bazı kurumlara ilişkin kararları 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre yapılan atamalar şöyle

- Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.

- Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya atandı.

- İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan atandı.

- İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

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