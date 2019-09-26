Gürsel Mahallesi Testi Sokak'ta bulunan bir bina depremin etkisiyle hasar görerek yanındaki binaya yaslandı. Binada çatlaklar da oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binayı boşalttıktan sonra mühürledi. Binada yaşayan üç ailenin bekleyişi devam ediyor.



Yan binada oturan Mehmet Tanrıverdi, kendi binalarının da boşaltıldığı ifade ederek, "deprem olmadan önce burada 20 santimetrelik bi açıklık vardı, şu an bu bina buraya yaslandı. Bu bina tutuyor burayı" dedi. Kendi oturdukları binanın yeni olduğunu aktaran Tanrıverdi, yaslanan binanın 30 - 35 yıllık olduğunu söyledi.



Tanrıverdi, “deprem sırasında evde değildim, çocuklar vardı. Bu iki binayı da boşalttık. Binalar birbirine yaslandığından iki binayı da boşaltmak zorunda kaldık" dedi.

KAĞITHANE'DE DEPREM SONRASI ÇOK SAYIDA BİNA BOŞALTILDI



Kağıthane'de farklı noktada bulunan binalar, deprem sonrasında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Boşaltılan binaların sakinleri, geceyi geçirmek için belediyelerin gösterdiği yerlere ve yakınlarının yanlarına gitti.







İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi 12 numarada bulunan 5 katlı apartmanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden bina sakinleri durumu polis ve belediyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan polis, binayı boşaltırken belediye görevlileri ise boşaltılan binayı mühürledi. Yaşadıkları daireler boşaltılan bina sakinleri sokakta bekledi.



BODRUM KATINDA ÇATLAKLAR



Çeliktepe Mahallesi Kanca Çıkmazı Sokak 16 numarada bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan bir dairenin kolonlarında ve duvarlarında da çatlaklar oluştu. Polis ve belediye tarafından boşaltılan bina mühürlendi. Boşaltılan binaların sakinleri geceyi geçirmek üzere belediyenin gösterdiği yerlere ve akrabalarının yanına gitti.





“ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"



Boşaltılan apartmanda oturan Ahmet Kumru, “İşten geldik evimize giremiyoruz. Sokakta komple vatandaşlar geziyor. Bina yıkılsa buradaki vatandaşlar altında kalacak. Bu depremden büyük depremler olabilir. Can kayıpları olabilir bunlara acil önlem almaları gerekiyor" diye konuştu.



“AKRABALARINA GİTTİLER"



Binanın boşaltıldığı sokakta oturan Kemal Ünlü, “Bodrum katında depremden sonra çatlaklar oluşmuş, binada oturanlar da belediyeye bildirmişler. Zabıta ekipleri gelip binayı mühürlemiş. Bina sakinleri eşine dostuna yakın akrabalarının yanına yerleştiler" dedi.



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