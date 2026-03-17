Bir canın bedeli 6 yıl hapis mi? Hatice'nin katiline iyi hal indirimi

Alkollü halde direksiyon başına geçen Hamdi Çıray, eski kız arkadaşı Hatice Deveci'nin ölümüne neden oldu.

Konya'daki kaza geçen yıl meydana geldi.

22 yaşındaki Hatice Deveci'nin ayrıldığı erkek arkadaşı, görüşmek için evine gitti. Genç kızı evden alan Hamdi Çıray, yola çıktı ancak bir süre sonra kontrolden çıkan araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Deveci, kaza sırasında araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ise tutuklandı.

"KAZA DEĞİL CİNAYET"

Çıray'ın yargılandığı davada karar günüydü.

Duruşmada dinlenen Deveci'nin arkadaşı sanığın sürekli alkollü halde telefon açıp genç kızı rahatsız ettiğini anlattı.

Sanık Çıray ise pişman olduğunu dile getirip yolda tartıştıklarını ve direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptığını söyledi.

Genç kızın ailesi de olayın kaza değil cinayet olduğunu savundu. Anne Deveci "Kızım sanıkla son kez görüşmeye gitti. O gidişi son gidişi oldu." dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, sanığa "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ceza "iyi hal" indirimiyle 6 yıl 3 aya düşürüldü.