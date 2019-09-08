Bir çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücü canlı yayın yapmış

13 yaşındaki bir çocuğun ölümüne alkollü araç kullanarak neden olan sürücünün kaza anında sosyal medyada canlı yayın yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.



28 Ağustos 2019 tarihinde 19.30 sıralarında Alpaslan Türkeş Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağında meydana gelen olayda, alkollü araç kullanan Ahmet C. (30) idaresindeki otomobil, Fatih Mahallesi istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bisikletiyle giden 13 yaşındaki Recep Bıyık’a çarptı.

Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra ağaca, ardından kaldırımı aşarak önce park halindeki bir otomobile daha sonra da kuaför dükkanının merdivenlerine çarparak durabildi.

Durduğu sırada ilk vurduğu bisiklet sürücüsü Recep Bıyık otomobilin üstüne düştü. Kazada bisiklet sürücüsü Recep Bıyık ile otomobil sürücüsü Ahmet C. ve yanında bulunan Adem C. (35) yaralandı. Kazanın ardından yaralılar olay yerin sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPMIŞ

Kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede 123 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ahmet C.'nin aracıyla seyir halindeyken sosyal medya hesabına canlı yayın yaptığı belirlendi. Canlı yayın sırasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anını da kaydettiği ortaya çıktı.

Hastanede tedavisi yapılan sürücü Ahmet C., daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki Recep Bıyık ise 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan kaza olayını anlatan kuaför işletmecisi Hakan Çevik (38), “Biz içeride tıraş yapıyorduk. Bu sırada bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca biz dışarıya çıkmaya çalıştık. Dışarıya çıkacağımız esnada arabanın dükkana doğru merdivenlere vurarak orada kaldı. Buralarda demirler falan vardı. Demirleri parçalayarak geldi. Şurada yatan bir çocuk vardı. Otomobilin o çocuğa vurduğunu öğrendim. Burada da bir park halinde araba vardı. Ona da vuruyor” dedi.