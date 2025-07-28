Bir evden 26 düzensiz göçmen çıktı
Edirne'de polisin bastığı bir evde 26 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokak'taki bir evde arama yaptı.
Aramada 25'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz gözmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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