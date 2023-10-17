Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

Van'da jandarma ekipleri, kaçak göçmen ihbarı alınan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda 42 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığını organize eden şüpheli ise tutuklandı.

Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı

Van'da bir eve yapılan baskında, 42 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesindeki bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.

Şok ev diye tabir edilen tek katlı adrese düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu belirlenen B.A. (38) da gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kalan, bitkin oldukları gözlenen kaçak göçmenler, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaçak göçmenlerin geri gönderme merkezine gönderileceği belirtilirken, B.A. işlemleri sonrası tutuklandı.

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