Bir faili meçhul dosya daha çözüldü. Sigara izmaritleri ele verdi, 8 şüpheli gözaltında

Diyarbakır'da 2016'da yılında işlenen cinayet aydınlatıldı.

Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016'da Mehmet Emin Karaalp'ın başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olayın faili belirlenememişti.

SİGARA İZMARİTLERİ ELE VERDİ

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sürdürülen soruşturmada şüphelileri sigara izmaritleri ele verdi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: MAĞDUR AİLELERİN ADALET ARAYIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Cinayetle ilgili açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek 'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, “Bu operasyonla birlikte; hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir.” dedi.

“TAVİZSİZ KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Soruşturmayı yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerinin mesajını verdi.