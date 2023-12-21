Bir fenomenin cezaevi portresi: Dilan Polat neden sürekli açıklama yapıyor?

Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama geldi.



Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.



Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, "Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum" dediğini aktardı. Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.



Avukat Eryiğit, Dilan Polat tutuklandıktan sonra yaptığı açıklama, çiftin pişmanlıklarını dile getirip vergi suçu işlemiş olabileceklerini dolaylı kabul ettikleri mektubunun yazımına katkı sağladığını da açıkladı.



Dilan Polat, bu arada Gazeteci İsmail Saymaz'a mektuk yazarak, dosyadaki iddiaları yanıtlamak yerine duygusal mesajlar verdi:



"Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum."



Dilan Polat'ın avukatı Eryiğit bir süre sonra açıklama yapmadı ve Polat çifti hakkında açıklamalar Avukat Hüseyin Kara'dan gelmeye başladı. Kara, Dilan Polat'ın "ruh halinin iyi olmadığını ve sürekli oğlunun sözlerini tekrarlayarak ağladığını" söyledi.



Kaya, "Ruh halini sağlıklı bulmuyorum" derken, çiftin vergi suçu işlediğini de açıklama gereği duydu. Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi. Dilan Polat'ın ruh halinden bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.



Avukat Kaya'nın vergi suçu dışında bir suç olmadığını iddia etmesinin hemen ardından MASAK'ın soruşturma dosyasına ek rapor gönderdiği ve yasa dışı bahisle suçlanan iki ismin de dava dosyasına girdiğin duyuldu.



Dilan Polat, son olarak yine bir mektupla gündemde. Polat mektubu bu kez eşi Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun'a yazdı ve özel bu mektup yine sosyal medyadan paylaşıldı. İki sayfa mektup yazan Dilan Polat, yine duygusal mesajları öne çıkardı:



"Çok özledim Kübra'm. Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok özledim. Şu an saat 20.30, öyle çok sıkıldık ki 4 duvar arasında Nilgül ile beraber yürüdük oda içinde bir ileri bir geri...Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten.."