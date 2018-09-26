İstanbul Arnavutköy'de atık kağıtları topladığı çuvalın içerisinde kitap okuduğu görüntülerle gündeme gelen Suriyeli 11 yaşındaki Halime Cuma'nın okula başlaması sağlandı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün bazı basın yayın organlarında "Atık kağıt toplayan küçük kızın kitap aşkı" başlığı ile yer alan haberler üzerine, Bakan Selçuk'un talimatı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.



Araştırma sonucunda çocuğun anne babasına hızlıca ulaşan Bakanlık yetkilileri, baba ile yapılan görüşme sonrasında, çocuğun okula başlaması konusunda veliyi ikna etti. Öğrencinin okula başlaması sağlanırken, eğitim ihtiyaçlarının da ilgili müdürlüklerce karşılanacağı veliye bildirildi.



Öte yandan, söz konusu haberler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu çocuk ve ailesine ulaştığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:



"Ailede 7 çocuk olduğu, 4 aylık bebeklerinin kimliğinin olmadığı, 2007 doğumlu olan kız çocuğumuzun da kimlikte 2017 doğumlu olarak kayıt edildiği ve bu nedenle okul kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Aileye, çocuklarımızın kimlik alma ve hatalı bilgi güncelleme işlemleri için rehberlik edilecektir. Eğitim çağında olan çocuklarımızın da okul kaydının yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, aileye sosyal ve ekonomik destek sağlanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ailenin ve çocuklarının bundan sonraki süreci de İl Müdürlüğümüz tarafından takip edilecektir."