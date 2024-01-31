Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü tutuklandı

MAĞDUR VE MAĞDURİYET MİKTARI ARTABİLİR



Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.