Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emekli banka müdürü Müjgân D.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden, Müjgan D.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONDU
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.
MAĞDUR VE MAĞDURİYET MİKTARI ARTABİLİR
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Dolandırıcılık
- İstanbul