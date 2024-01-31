Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü tutuklandı

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli banka müdürü Müjgân D. (63) ve suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürü Müjgân D.'nin eski Rallici Burak Sohtorik'in de aralarında bulunduğu 7 mağdurdan yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü,   Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emekli banka müdürü Müjgân D.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden, Müjgan D.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü tutuklandı - 1

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.

Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü tutuklandı - 2

MAĞDUR VE MAĞDURİYET MİKTARI ARTABİLİR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.

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