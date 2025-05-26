Bir gizli kamera rezaleti daha: Aparttaki prizin içinden kamera çıktı
Sapanca'daki bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı gündemdeyken, benzer bir haber bu kez Denizli'den geldi.
Denizli'de bir apartta, prizin içinden gizli kamera çıktı.
Olay, Pamukkale'deki Bursa Caddesi yakınında günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evinin alt katını bölerek üç apart dairesine dönüştüren ev sahibi M.F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu.
YANAN IŞIK DİKKATİNİ ÇEKTİ
Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti.
Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı.
Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı.
Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.
İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAPANCA'DA DA GİZLİ KAMERA SKANDALI YAŞANMIŞTI
Denizli'deki olayın bir benzeri geçen günlerde Sapanca'daki bir bungalov işletmesinde yaşanmıştı.
Geçen nisan ayında Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu.
Bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampulün içinde önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etmişti.
Bungalov işletmecileri önceki müşterileri suçlamış, ancak başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ve çalışanı tutuklanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Denizli
- Kamera