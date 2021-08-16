Bir gün arayla iki kişiyi silahla yaraladı

Konya Selçuklu'da iki gün önce birini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, arama çalışmaları sürerken bir kişiyi daha yaraladı.

Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 01:48 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 01:50

Bir gün arayla iki kişiyi silahla yaraladı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla adam yaralamaktan aranan kişi başka birini daha vurdu.

Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Balbay Caddesi'nde önceki gün gerçekleşen olayda Kadir K. (28) tartıştığı Yasin F'yi yanında bulunan tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

Zanlı, arama çalışmaları devam ederken dün Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi üzerinde karşılaştığı Bayram K'yi tabancayla bacağından yaralayarak yine kaçtı.

Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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