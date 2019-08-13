Marmara Adası, Burgazada, Kütahya...



Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurdun birçok bölgesinden yangın haberi geldi. Bir günde tam 27 ayrı bölgede yangın çıktığı bildirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, şunları söyledi:



"Sıcaklıkların yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle 15'i ormanlık alanda, 12'si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale etti."

Türkiye'deki yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Özgür, vatandaşların sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu zamanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



ORMAN YANGININDA 10 YILIN BİLANÇOSU