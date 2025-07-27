Bir hafta evli kaldı: Eskişehir orman yangını şehidinden sadece bu görüntüler kaldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 27 yaşındaki Tolunay Kocaman, şehit oldu.

Kocaman'ın şehit olmadan bir hafta önce evlendiği öğrenildi.

KINA GECESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Düğün öncesi Tolunay ve Burcu Kocaman çiftinin organize ettikleri kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Sadece bir hafta evli kalabilen çiftten geriye sadece bu görüntüler kaldı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit olmuştu.