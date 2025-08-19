Bir hafta önce can alan noktada yine kaza

Samsun'un Ladik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada biri uzman çavuş, 4 kişi yaralandı. Aynı yerde geçen hafta da ölümlü kaza yaşanmıştı.

İzmir'de görevli uzman çavuş R.Ş.'nin kullandığı otomobil ile S.G. (71) yönetimindeki traktör, Aşağıgölyazı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

GEÇEN HAFTA DA KAZA OLMUŞTU

Aynı yerde geçen hafta da ölümlü kazanın yaşandığı belirtildi.

