Bir hafta önce güzellik yarışmasını kazanmıştı, dün ortadan yok oldu

Güvenlik kameralarını inceleyen Bildik, iki kişinin köpeği aldığını gördü. Polise köpeğinin kayıp olduğu ihbarında bulunan Bildik, şüphelilerden ise henüz şikayetçi olmadı.

Köpeğinin işyerine geri gelmediğini fark eden Bildik, onu çevrede arasa da bulamadı.

Olay, Muratpaşa'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fazıl Bildik'e arkadaşı tarafından yavruyken hediye edilen Pomeranian cinsi dişi köpek, parkta dolaştığı esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından alındı.

Antalya 'da katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen bir köpek , olaydan bir hafta sonra ortadan kayboldu.

Güvenlik kamera görüntülerinde iki kadının aynı cinste bir köpeği götürdüğü ve ardından petshopa girdikleri görülürken, sahibi Fazıl Bildik polis ekiplerine görüntülerdeki köpeğin kendisine ait olduğunu bildirdi.

Olayı anlatan Bildik, "Götüren kişinin nereye götürdüğünü bilmiyorum. Petshopa girip köpek için malzeme almışlar. Ablasının köpeği olduğunu ve kendi bakacağını söylemiş. Parkta gördüğü için sahipsiz sanıp almış olabilir. Ben geri getirmesini istiyorum." dedi.

Köpeğinin bir hafta önce güzellik yarışmasında birinci olduğunu da sözlerine ekleyen Bildik, "Antalya'daki stil güzellik yarışmasında birinci olmuştu köpeğim. Bir hafta önce madalya aldı, sonra da nazar değdi herhalde" diye konuştu.