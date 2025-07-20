Bir hafta sıcak ve nem bunaltacak

Meteorolojiden yapılan uyaralıra göre yarından itibaren Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek olan Türkiye'de hava sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında artacak.



Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da da haftaiçi sıcaklıklar 39 dereceye kadar yükselecek. Sıcaklık 39 derece olurken, neminde yüzde 60'lar seviyesine kadar çıkmasından dolayı hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Hava sıcaklığı haftasonuna doğru bir hayli artacak.



Bu nedenle uzmanlar özellikle bu hafta saat 11 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanların bile bu saatlerde sokağa çıktığında mutlaka yanında su bulundurması ve şemsiye ile sokağa çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca aşırı nem nedeniyle insanların nefes almakta bile güçlük çekebeliceği uyarısı yapıldı.