Bir haftada 149 göçmen kaçakçısı ve 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir haftadır süren "Kalkan-25" operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı

Bir haftada 149 göçmen kaçakçısı ve 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı
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Son dakika haberi!  kaçakçılığına karşı operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından son bir haftada "Kalkan-25" operasyonları kapsamında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Yakalanan organizatörlerin 42'sinin tutuklandığını da sözlerine ekleyen Yerlikaya, "21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen 100 operasyonda 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını duyuran Yerlikaya, göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında "Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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