Bir haftada 2 milyon 786 bin 451 aracı denetlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Haziran arasındaki denetim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Geçen haftaya karşılık gelen bu tarihler arasında 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.



Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947 sürücü, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308 aracın bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."